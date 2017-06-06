У Зобнина диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок колена

Сегодня утром после прилёта из Будапешта полузащитнику сборной России Роману Зобнину в одной из клиник ФМБА России было выполнено МРТ.По итогам МРТ были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности, сообщает «твиттер» сборной России. Таким образом, хавбек не сможет сыграть в матчах Кубка конфедераций.
Завтра Зобнин уедет в клинику Вилла Стюарт в Риме, где он будет проконсультирован профессором Мариани и определена дальнейшая тактика лечения.
Зобнин получил травму во время выездного товарищеского матча с командой Венгрии (3:0).
У Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава