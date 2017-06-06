Форвард сборной Венгрии: один из защитников был похож на русского медведя

Нападающий сборной Венгрии Мартон Эппель прокомментировал игру в домашнем товарищеском матче с командой России. Встреча завершилась победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 3:0.
«У соперника была хорошая защита, один из игроков обороны был похож на русского медведя. У меня было мало времени на то, чтобы принять мяч. Автогол? Была печальная ситуация для нас. Я даже не знаю, что тут поделать», — цитирует форварда Blikk.
В следующем товарищеском матче российская команда сыграет со сборной Чили. Игра пройдёт 9 июня в Москве.
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