Сын Круиффа: предложение «Барселоны»? Ничего не скажу, уважаю Р. Фернандеса

Хорди Круифф, сын главного тренера «Барселоны» Йохана Круиффа, не захотел комментировать информацию испанских СМИ о том, что президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу предложил ему занять пост спортивного директора клуба. В данный момент Круифф-младший занимает аналогичную должность в тель-авивском «Маккаби».
«Предложение «Барселоны»? Ничего не скажу, так как очень уважаю Роберта Фернандеса», — приводит слова Х. Круиффа Marca.
Ранее сообщалось, что Фернандес, официально являющийся техническим секретарём испанского гранда, останется в клубе, но будет подчиняться уже Круиффу, если он примет предложение. Круифф в свою очередь будет подчиняться в соответствующем отделе лишь вице-президенту клуба по спортивным проектам Хорди Местре.