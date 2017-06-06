Лапорта: «Реал» нельзя сравнивать с «Барселоной» времён Гвардиолы

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает всякие сравнения нынешнего мадридского «Реала» с сине-гранатовыми времён их бывшего наставника Хосепа Гвардиолы абсурдными. «Реал» начали сравнивать с «Барселоной» после того, как в финале Лиги чемпионов команда обыграла туринский «Ювентус» со счётом 4:1.
«Реал» нельзя сравнивать с «Барселоной» времён Гвардиолы. Тогдашняя «Барселона» была настоящим произведением искусства. Эти команды можно будет сравнивать, если «Реал» выиграет всё, что выиграли мы в 2009 году, а также победит «Барселону» на выезде со счётом 6:2», — приводит слова Лапорты Marca.
Гвардиола, работающий ныне у руля «Манчестер Сити», возглавлял каталонскую команду с 2008 по 2012 год. Под его руководством сине-гранатовые, в частности, выиграли чемпионат Испании (2008/09, 2009/10, 2010/11), Кубок страны (2008/09, 2011/12), Лигу чемпионов (2008/09, 2010/11) и клубный чемпионат мира (2009, 2011). Со счётом 6:2 «Барселона» победила «Реал» в выездном матче 34-го тура Примеры сезона-2008/09.