Бышовец: такой игрок, как Пепе, не должен сидеть на лавке, он усилит любой клуб

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал решение защитника «Реала» Пепе уйти из команды. Бышовец ранее работал с Пепе в «Маритиму».
«Пепе провёл успешную карьеру в «Реале» и практически был незаменим в команде. Он стал настоящей опорой. Проблемы у него начались из-за травмы, видимо, пришлось форсировать подготовку, не залечив до конца повреждение. В «Реале» очень высокая конкуренция на место, и в паре с Рамосом играли уже другие футболисты. Вот Пепе и выпал из обоймы, что для игрока такого уровня – большая проблема. Не может такой футболист просиживать на скамейке. Насколько я знаю, им интересуется «ПСЖ», а это именно то, к чему стремится большинство футболистов.
Пепе – очень сильный футболист, но немного на его игре может сказываться возраст и объективно его состояние здоровья. В любом случае он отвечает самым высшим требованиям и смог бы усилить любой клуб», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.