Эрнани не исключил возможность выступления за сборную России

Полузащитник «Зенита» Эрнани надеется получить приглашение в сборную Бразилии. Если этого не произойдёт, 23-летний футболист не исключает возможность выступления за сборную России.
«Надеюсь однажды надеть футболку сборной Бразилии, сделаю всё возможное. Но, если будет возможность выступать за сборную России… Всё может быть.
Понятое дело, что вы чувствуете, есть у вас шанс попасть в свою национальную сборную или нет. Но решение принимает тренер. Он вызывает тех, кто лучше на данный момент. Есть много факторов. Все мы хотим играть на чемпионатах мира, но решение в конечном итоге за тренером
Чемпионат мира в России? Они живут этим турниром и Кубком конфедераций. Россия способна провести хороший чемпионат мира, она это заслужила», — цитирует Эрнани GloboEsporte.
Ранее Эрнани надевал футболку лишь сборной Бразилии до 17 лет, в составе которой провёл 14 матчей.