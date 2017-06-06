«Милан» хочет получить ответ от Доннаруммы по новому контракту до 16 июня

Руководство «Милана» недовольно затянувшимися переговорами о продлении контракта с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой и выдвинуло крайние сроки. Россонери ждут ответ от 18-летнего вратаря до 16 июня, сообщает Gazzetta dello Sport.
В этот день Доннарумма в составе сборной Италии до 21 года отправится на молодёжный чемпионат Европы. В «Милане» надеются решить вопрос с истекающим в 2018 году контрактом до его отъезда.
Новый договор будет рассчитан минимум на четыре сезона, а зарплата с учётом бонусов достигнет € 5 млн. Агент футболиста Мино Райола настаивает на пункте с отступными, который может быть активирован, если «Милан» не попадёт в Лигу чемпионов.