Пулишичу жаль, что Тухель покинул «Боруссию» Д

Полузащитнику дортмундской «Боруссии» Кристиану Пулишичу жаль, что руководство клуба и Томас Тухель, занимавший пост главного тренера команды, решили расстаться. Контракт Тухеля с немецким клубом был в силе до лета 2018 года.
«Я благодарен Тухелю за всё, что он сделал для меня. Он всегда доверял мне и давал шанс проявить себя. В профессиональном спорте сложно переваривать, когда тренер уходит подобным образом. И прежде всего если иметь в виду удачный в целом сезон. Мы с нетерпением ждём того, кого назначат на место Тухеля. Полагаю, команда будет в порядке», — приводит слова Пулишича Spox.
Ранее исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке отметил, что клуб не нашел оснований для дальнейшего сотрудничества с Тухелем