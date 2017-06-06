Нигматуллин: Зобнин мог стать открытием Кубка конфедераций

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал травму полузащитника российской сборной и московского «Спартака» Романа Зобнина. Из-за повреждения, полученного в товарищеском матче с Венгрией (3:0), 23-летний хавбек пропустит Кубок конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России.
«Самая неприятная футбольная новость для нашей страны — это потеря Романа Зобнина, который является одной из самых главных надежд сборной. Все, с кем я говорил в чемпионском „Спартаке“, и иностранцы в том числе, выделяли Зобнина как самого креативного, интересного и мастеровитого игрока. Он мог стать открытием Кубка конфедераций, который будет генеральной репетицией перед домашним чемпионатом мира.
Зобнин очень важен для сборной России, поэтому желаю ему скорейшего выздоровления и чтобы он вдвойне ярче заиграл и в сборной, и в „Спартаке“. У Станислава Черчесова есть несколько вариантов, чтобы сыграть без Зобнина, я думаю, что сборная России должна справиться. Скорее это личная трагедия Зобнина — после такого яркого сезона так драматично закончить его. Сейчас нужно набраться мужества, чтобы пройти путь восстановления, многим не удаётся выбраться из этого, но я верю, что он сильный парень и у него это получится. Я думаю, что тот же Игорь Акинфеев сможет ему подсказать, как выходить после таких травм», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.