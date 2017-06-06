Бельерин: Вальверде будет достойным тренером для «Барселоны»

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин считает, что новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде добьётся успехов у руля команды
«В Англии сложно смотреть матчи с участием других команд чемпионата Испании, кроме мадридского «Реала» и «Барселоны». Тем не менее я имел возможность следить за игрой «Атлетика». Вальверде – специалист, которому нравится играть в зрелищный и интересный футбол. Он всегда исполнял достойно свою работу в тех командах, которые возглавлял. И он будет достойным тренером для «Барселоны», — приводит слова Бельерина Mundo Deportivo.
Вальверде возглавил «Барселону» по окончании последнего сезона, сменив на этом посту Луиса Энрике. До этого он работал у руля «Атлетика».