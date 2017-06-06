Защитник сборной России Джикия избежал серьёзных повреждений

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия, получивший травму в товарищеском матче с Венгрией (3:0), избежал серьёзных повреждений. Об этом пресс-службе клуба сообщил руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов.
Джикия появился на поле в стартовом составе, но из-за травмы был заменён на 81-й минуте. В этой же игре серьёзное повреждение получил Роман Зобнин.
Завтра Зобнин уедет в клинику «Вилла Стюарт» в Риме, где он получит консультацию профессора Мариани, а затем будет определена дальнейшая тактика лечения.
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