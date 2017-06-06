Вартапетов: Зобнин — настоящий боец, и нет сомнений, что он восстановится

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о ситуации с травмой полузащитника Романа Зобнина, которую он получил в игре за сборную России в выездном товарищеском матче с командой Венгрии (3:0).
По итогам МРТ у хавбека были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.
«Мы полностью в курсе дела. Пока не будем обозначать конкретные сроки восстановления, потому что можно неправильно интерпретировать эти данные МРТ. Именно с этой целью он направляется для получения альтернативного мнения в римскую клинику. Только после повторного обследования можно говорить о чём-то. Сейчас это гадание на кофейной гуще.
Мы со всеми на связи: с докторами из клиники в Риме, со сборной. Есть боли в области сустава – понятно, что первые сутки после травмы – самые тяжёлые. Но ничего, Рома держится. Он настоящий боец, и сомнений в том, что он восстановится, нет никаких», — сказал Вартапетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.