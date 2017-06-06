Терентьев: Быстров, Радимов, Аршавин всегда были для меня идолами

Защитник Денис Терентьев, перешедший из «Ростова» в «Зенит», рассказал о возвращении в Санкт-Петербург, где он начинал играть в футбол. Футболист является воспитанником петербургской школы «Смена».
«Для питерского парня вернуться в родной город – особые ощущения. Я с семи лет занимался в зенитовской школе «Смена». Видел Радченко, Радимова, Малафеева, Аршавина, Быстрова… Много кого. Они всегда были для меня идолами. Останусь единственным воспитанником в составе клуба? Да, получается так. Когда приходил в «Смену», то и не представлял, как может сложиться.
Переговоры получились быстрыми. За два дня всё решилось. В первый день мне рассказали об интересе «Зенита», а во второй я уже приехал в клуб. Я рад вернуться в родную команду. В этой ситуации у меня больше сыграли эмоции, чем любые другие моменты", — сказал Терентьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полностью интервью с Денисом Терентьевым читайте на «Чемпионате».