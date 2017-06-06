«Лион» может продать Вальбуэна в «Фенербахче»

Полузащитник «Лиона» Матьё Вальбуэна, известный в России по выступлению за московское «Динамо», может продолжить карьеру в Турции. Об этом сообщает Le Progres.
В услугах 32-летнего французского хавбека заинтересован «Фенербахче», и руководство «Лиона» не будет удерживать игрока. За Вальбуэна «ткачи» просят не менее € 4 млн. Самому футболисту предложен контракт на 3-4 года. Отметим, что в 2015 году «Динамо» заработало на продаже полузащитника € 6 млн.
Ожидается, что трансфер будет официально оформлен 9 июня. Контракт Матьё Вальбуэна с «Лионом» действует до лета 2018 года.