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«Лион» может продать Вальбуэна в «Фенербахче»

6 июня 2017, вторник. 12:09. Футбол

Полузащитник «Лиона» Матьё Вальбуэна, известный в России по выступлению за московское «Динамо», может продолжить карьеру в Турции. Об этом сообщает Le Progres.

В услугах 32-летнего французского хавбека заинтересован «Фенербахче», и руководство «Лиона» не будет удерживать игрока. За Вальбуэна «ткачи» просят не менее € 4 млн. Самому футболисту предложен контракт на 3-4 года. Отметим, что в 2015 году «Динамо» заработало на продаже полузащитника € 6 млн.

Ожидается, что трансфер будет официально оформлен 9 июня. Контракт Матьё Вальбуэна с «Лионом» действует до лета 2018 года.

Источник: Le Progres Сообщить об ошибке
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Лион ФК Фенербахче Матьё Вальбуэна Трансферы
Новости. Футбол
6 июня 2017, вторник
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