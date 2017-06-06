Коноплянка: ни за что не покинул бы «Севилью», если бы знал, что иду в такую яму

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка сказал, что готов покинуть клуб ради того, чтобы получить регулярную игровую практику. В минувшем сезоне украинец провёл в Бундеслиге 17 матчей (5 — в основном составе), в которых забил один мяч.
«Я готов покинуть любую команду, где я не играю. Даже если бы это была «Барселона». Неважно, какая это будет команда. Готов пойти куда угодно, главное играть. Я бы ни за что не покинул «Севилью», если бы знал, что иду в такую яму. Для меня сейчас это яма. Если тренер остается, то я 100% ухожу», – цитирует Коноплянку Tribuna со ссылкой на телеканал «Футбол 1».
Ранее хавбек назвал главного тренера «Шальке» Маркуса Вайнцирля трусом, а руководство клуба заявило, что оштрафует украинца за критику специалиста.