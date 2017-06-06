Бышовец: для Зобнина это ещё одно из испытаний, многие из которых он уже прошёл

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал травму полузащитника российской сборной и московского «Спартака» Романа Зобнина. Из-за повреждения, полученного в товарищеском матче с Венгрией (3:0), 23-летний хавбек пропустит Кубок конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России.
«Зобнин очень сильно прогрессировал, и его игра оставляла хорошее впечатление по эффективности и универсальности. Он очень полезен в разрушении, в защите и в то же время был непредсказуем для соперника в атаке. Его игра приводила в действие передние линии и привносила определенную мощь. Объем работы Зобнина и его самоотдача в целом цементировала игру в средней линии. В матче с Венгрией в связке с Денисом Глушаковым, они очень хорошо дополняли друг друга. Позиции в сборной дублируются. Ерохин на этой позиции может сыграть, и Дмитрий Тарасов. Но именно взаимодействие спартаковцев, учитывая что здесь есть ещё и Александр Самедов, автоматически усиливает игру по совместимости. Это очень печально, я бы сказал, что очень не вовремя для игрока и, естественно, для команды. Я уже сказал, что есть и Ерохин, и Тарасов, которые смогут заменить Зобнина. Мне кажется, что очень важно было и для Зобнина, и в целом для команды именно в матчах Кубка конфедераций реально оценить свои возможности. Для него это был хороший стимул, поэтому я с таким сожалением и пониманием могу представить состояние Зобнина, но футбол бывает очень жесток, и к этому тоже надо быть готовым.
Мы говорим о Зобнине уже как о состоявшемся игроке. Помимо футбольных качеств, состояться и реализовать себя можно, только подкрепив всё это волей и характером. Мне кажется, что это очень волевой игрок, это игрок, который не позволяет себе расслабиться и играет с первой до последней минуты. Это будет ещё одно испытание, одно из многих, которых он уже выдержал. Мне хочется от души поддержать его в эту трудную для него минуту», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.