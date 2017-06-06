Дель Боске: не сомневались, что Асенсио достоин участия в ЧЕ-2016

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске признал, что ему было очень нелегко не включать полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио в список игроков, принявших участие в чемпионате Европы 2016 года. Асенсио в сезоне-2015/16 защищал на правах аренды цвета «Эспаньола».
«Мы до последнего момента думали над тем, чтобы включить Асенсио в окончательный список игроков. Не сомневались в том, что он заслуживает участия в турнире. В тренерском штабе всегда было несогласие по тем или иным игрокам, но тут все были согласны, что Асенсио достоин участия в чемпионате Европы. Однако дело в том, что были футболисты, игравшие для нас очень важную роль. Они и сейчас в сборной. Речь не идёт о том, чтобы раскаиваться в решениях. Нужно принимать их, иметь в виду все последствия и то, что ты считаешь данное решение наилучшим», — цитирует дель Боске Marca.
На чемпионате Европы испанцы дошли до 1/8 финала, где проиграли Италии со счётом 0:2.