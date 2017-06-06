Билялетдинов: Ерохин отлично подойдёт на позицию Зобнина

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал травму полузащитника сборной России и московского «Спартака» Романа Зобнина. Из-за повреждения, полученного в товарищеском матче с Венгрией (3:0), 23-летний хавбек пропустит Кубок конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России.
«Ещё перед матчем с Венгрией я понимал, что Черчесов рассчитывает на Зобнина, и выход спартаковца в основном составе стал лишним тому подтверждением. Я уверен, что Роману отводилась очень важная роль в построениях сборной, поэтому на Кубке конфедераций он бы точно вышел на поле.
Черчесов вряд ли за полторы недели до турнира будет кардинально менять схему из-за одного игрока. Думаю, на позицию Зобнина отлично подойдёт Ерохин. Роман играл ближе к флангу, а смещать туда Глушакова было бы нецелесообразно – это футболист другой формации», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.