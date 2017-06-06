ФСБ: угроз безопасности участникам и гостям Кубка конфедераций не выявлено

Заместитель начальника Управления ФСБ России Алексей Лаврищев рассказал, как будет обеспечиваться безопасность на Кубке конфедераций в России.
«Практически на всех больших мероприятиях в мире террористическая угроза рассматривается как основная. Основное усилия правоохранительных органов направлены на выявление возможных террористических атак. Могу сообщить, что в настоящее время непосредственных угроз безопасности участникам и гостям Кубка конфедераций нами не выявлено. Мы реализуем весь необходимый комплекс мероприятий и готовы к любым потенциальным угрозам. Принимаем усиленные меры безопасности в соответствии с указом президента РФ, чтобы минимизировать риски», — передаёт слова Лаврищева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.