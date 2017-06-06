200 тыс. подали заявки на паспорт болельщика перед Кубком конфедераций

Заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи РФ Андрей Романков рассказал, сколько людей подали заявки на паспорт болельщика.
«На сегодняшний день мы получили более 200 000 заявок на получение паспорта болельщика. Примерно 2/3 зрителей уже получили свои паспорта болельщиков. Причём, это как россияне, так и иностранные граждане. Система фан-ID уже применялась на Олимпиаде в Сочи и показала себя отлично. Теперь функциональность стала шире и глубже. Например, иностранные граждане смогут въехать на территорию России без визы. Также с паспортом болельщика можно бесплатно путешествовать между городами-участниками», — передаёт слова Романкова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.