Туран повздорил с журналистом турецкой газеты

С полузащитником «Барселоны» Арда Тураном произошёл неприятный инцидент, сообщает Hürriyet.
Футболист в составе сборной Турции летел в самолёте в Италию, откуда команда должна направиться в Словению, чтобы готовиться к матчу отборочного турнира чемпионата мира со сборной Косово.
Туран ввязался в словесную перепалку с журналистом турецкой газеты Milliyet. Игрок оскорбил журналиста и схватил его за шею. В результате некоторые партнёры Турана по команде были вынуждены вмешаться, чтобы инцидент не перерос в нечто большее.
Со сборной Косово турки сыграют 11 июня.
Агент: Туран останется в «Барселоне» до 2020 года