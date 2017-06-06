191 гражданину РФ запрещено посещение футбольных матчей на территории страны

Первый заместитель начальника управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев рассказал, как будет обеспечиваться безопасность на Кубке конфедераций в России.
«На сегодняшний день в Российской Федерации есть один список граждан, которым официально запрещено посещение футбольных матчей. Он есть в свободном доступе на сайте МВД. На сегодняшнее утро в нём 191 человек. Половина из этого списка попали туда из-за использования пиротехники на футбольном матче. Безусловно, все эти люди ни на какие соревнования не пойдут. Кроме того, там граждане, которые совершали грубые нарушения во время спортивных соревнований: проявляли расизм, жгли пиротехнику, устраивали драки или ломали мебель на стадионах. Они все находятся под нашим пристальным и постоянным взором», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.