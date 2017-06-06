Газизов: на нас из «Зенита» по поводу Низелика пока никто не выходил

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что тренер команды Александр Низелик может перебраться в «Зенит».
«На нас из «Зенита» по поводу Низелика пока никто не выходил. У клуба всегда одна позиция по его сотрудникам: если есть возможность для профессионального роста, мы никогда не будем удерживать человека. Если поступит конкретное предложение, «Уфа» пойдёт навстречу», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.
Александр Низелик присоединился к «Уфе» в январе этого года из академии «Зенита», подписав контракт на полтора года.
Низелик подписал контракт с «Уфой» на 1,5 года и станет помощником Семака