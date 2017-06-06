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Команды – участницы КК-2017 будут постоянно сопровождаться сотрудниками МВД

6 июня 2017, вторник. 13:48. Футбол

Заместитель начальника управления ФСБ России Алексей Лаврищев рассказал, как будет обеспечиваться безопасность команд-участниц на Кубке конфедераций в России.

«Команды-участницы будут перемещаться под сопровождением автомашин ДПС. С каждой командой будем работать индивидуально. Вообще в соответствии с решением правительства РФ с момента прибытия команды в Россию и до её отлёта она будет сопровождаться постоянно. Будут выделены сотрудники правоохранительных органов, которые будут сопровождать команду везде – при любом перемещении. Это будут сотрудники ДПС и сотрудники Росгвардии, которые будут обеспечивать физическую защиту. В отелях по требованию команд будет обеспечен дополнительный контрольно-пропускной режим. Все вопросы будут решать в режиме 24 часа в сутки каждый день», — передаёт слова Лаврищева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Кубок конфедераций
Новости. Футбол
6 июня 2017, вторник
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