Джано — Зобнину: ты боец, возвращайся, мы тебя ждём

Полузащитник «Спартака» Джано поддержал своего одноклубника Романа Зобнина, получившего травму во время выездного товарищеского матча за сборную России с командой Венгрии (3:0).
Из-за повреждения 23-летний хавбек пропустит Кубок конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России. По итогам МРТ у Зобнина были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.
«Ты боец, возвращайся, мы тебя ждём», — написал Джано в «Инстаграме».
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «Инстаграме»
Вартапетов: Зобнин — настоящий боец, и нет сомнений, что он восстановится