«Боруссия» объявила о назначении Боша на пост главного тренера

Дортмундская «Боруссия» объявила, что новым главным тренером команды назначен Петер Бош. 53-летний специалист подписал контракт до 2019 года, сообщает официальный «твиттер» немецкого клуба. Ранее тренер работал на аналогичной должности в «Аяксе».
В СМИ появилась информация, что «Боруссия» заплатит «Аяксу» за преждевременный разрыв контракта неустойку в размере € 3 млн. Договор с амстердамским клубом действовал до лета 2019 года.
Бош заменит на этом посту Томаса Тухеля, который покинул «Боруссию» по окончании сезона.
Наставник «Аякса» Бош согласовал контракт с дортмундской «Боруссией»