Петраков: у меня нет информации об уходе Солосина в «Анжи»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал слухи о переходе вратаря Алексея Солосина в «Анжи».
«У меня нет информации о переходе Солосина. Может быть, Алексей ведёт какие-то переговоры, но разговоров с ним на эту тему у меня не было. Да и официальных запросов в клуб по трансферу не поступало. Пока это только слухи: ни мне, ни спортивному директору о переходе ничего не известно, и если бы какая-то информация была, мне бы, конечно, её доложили», — сказал Петраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.
В «Томи» 29-летний голкипер играет с июля 2014 года, куда перебрался из «Химок».