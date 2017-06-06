«Локомотив» запланировал три контрольных матча на сборе в Австрии

Руководство московского «Локомотива» определилось с местом подготовки команды к сезону-2017/18. Как сообщает пресс-служба клуба, «железнодорожники» проведут сборы в Австрии.
Основной состав будет базироваться в Бад-Кляйнкирххайме, где пробудет с 15 июня по 1 июля. Тренерский штаб «Локомотива» запланировал три контрольных матча. Соперники и даты матчей будут утверждены позднее.
В середине июня приступают к тренировкам в Москве «Казанка» и молодёжный состав «Локо».
«Локомотив» в сезоне-2016/17 РФПЛ занял 8-е место и выиграл Кубок России. В финале был обыгран «Урал» (2:0).
«Локомотив» разработает новую программу подготовки молодых футболистов