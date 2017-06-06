Мостовой: если Зобнин и пропустит три-четыре игры на КК-2017, ничего страшного

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал травму полузащитника Романа Зобнина в выездном товарищеском матче с командой Венгрии (3:0) и оценил перспективы национальной команды без него.
Из-за повреждения 23-летний хавбек пропустит Кубок конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России. По итогам МРТ у Зобнина были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.
«Если Зобнин пропустит Кубок конфедераций, но всё же вернётся к началу сезона – будет здорово. Главное, чтоб травма оказалась не тяжёлой. Если это кресты, то период восстановления может затянуться. Надеюсь, там не разрыв, надо надеяться на лучшее. А если и пропустит три-четыре игры на кубке этом, ничего страшного.
Его отсутствие отразится на сборной. Любой тренер рассчитывает на игрока основы, тем более Зобнин за этот сезон стал ключевым в «Спартаке» и сборной. К счастью, у нас есть кем его заменить. Вчера его заменил Ерохин, есть Тарасов. Миранчук может сыграть в центре. Выбор есть, можно и поменять позиции», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Марковым.