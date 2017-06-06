«Арсенал» может приобрести Ляказетта в случае ухода Алексиса

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт находится в сфере интересов «Арсенала». France Football сообщает, что «канониры» могут сделать предложение по 26-летнему футболисту, если команду покинет Алексис Санчес.
Чилийский форвард, чей контракт истекает летом 2018 года, интересен «Баварии». Руководство «Арсенала» хочет удержать 28-летнего форварда, но договориться стороны никак не могут.
Если во время летнего трансферного окна Санчес всё же покинет команду, «Арсенал» будет готов заплатить «Лиону» за Ляказетта € 40 млн.
Ранее французский футболист признался, что хотел бы поиграть за «Атлетико».
Ляказетт: вариант с моим переходом в «Атлетико» ещё возможен