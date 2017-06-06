На телеканале НТВ покажут фильм о матче «Зенита» на арктической платформе

16 июня 2017 года в 23:30 мск в преддверии открытия Кубка конфедераций — 2017 на телеканале НТВ в эфир выйдет документальный фильм «Зенит — Приразломная. Первые в Арктике». Это рассказ об уникальном футбольном матче, который состоялся в Северном Ледовитом океане с участием звёзд РФПЛ. Идеей для фильма стало историческое событие: 17 сентября 1962 года, когда первая советская атомная подлодка К-3 достигла Северного полюса, первое, что сделали подводники, высадившись на лёд, — сыграли в футбол.
Главные герои документальной картины — игроки основного состава «Зенита»: Александр Кокорин, Юрий Лодыгин, Артём Дзюба, Юрий Жирков, Николас Ломбертс, бывший игрок и тренер «Зенита» Сергей Семак, а также сотрудники «Приразломной». Футбольный матч проходил в формате два тайма по 15 минут. Каждая команда состояла из пяти человек, играли смешанными составами. Так, в одну команду со стороны «Зенита» вошли Дзюба и Ломбертс, выступившие вместе с Алексеем Уткиным, Ильдаром Бикмухаметовым, и Антоном Бырыловым с «Приразломной», в другую — Кокорин, Жирков и Лодыгин, сыгравшие с нефтяниками Андреем Старостой и Максимом Дубровиным (запасной – Дмитрий Смыков). В качестве арбитра уникальной встречи выступил Семак.
Ведущими документального фильма стали известные журналисты Кирилл и Виктор Набутовы. В своём репортаже Кирилл Набутов рассказывает о «непарадной» жизни «Зенита», а Виктор Набутов — о секретах «Приразломной» — флагманском проекте «Газпром нефти» на российском арктическом шельфе.