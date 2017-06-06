Сборная Чили первой прилетела в Москву на Кубок конфедераций

Сборная Чили первой прибыла в Россию, где с 17 июня по 2 июля пройдёт Кубок конфедераций. Об этом говорится на официальном сайте ФИФА.
Сборная Чили 9 июня проведёт товарищеский матч с командой России, после чего вылетит в Румынию, где состоится контрольный поединок с румынской национальной командой. Эта встреча станет последней перед Кубком конфедераций.
Первый матч на КК сборная Чили проведёт на «Открытие Арене» 18 июня с Камеруном. Расписание Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате»
На данный момент билеты на матчи Кубка конфедераций FIFA приобрели около 8000 чилийских болельщиков.
Сборная Чили определилась с окончательной заявкой на Кубок конфедераций