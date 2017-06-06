Джикия тренируется в общей группе сборной России

Сборная России продолжает подготовку к Кубку конфедераций – 2017. Накануне подопечные Станислава Черчесова в товарищеском матче обыграли Венгрию (3:0), но лишились полузащитника Романа Зобнина. У хавбека «Спартака» диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок колена.
Всего участие в тренировке принимают 26 футболистов, включая Георгия Джикию, который был заменён на 81-й минуте, но избежал серьёзного повреждения За тренировочным процессом также следит президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Следующий товарищеский матч сборная России проведёт в Москве 9 июня против Чили. Соперник россиян уже прибыл в столицу
Видео тренировки сборной России можно посмотреть в «Твиттере»