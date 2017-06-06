Умер Джулиано Сарти, дважды выигравший с «Интером» Кубок чемпионов

Известный в прошлом итальянский вратарь Джулиано Сарти, выступавший за «Фиорентину» и «Интер», с которым он выиграл Кубок чемпионов в 1964 и 1965 годах, умер в возрасте 83 лет, сообщает официальный сайт УЕФА.
Сарти — единственный итальянский голкипер, сыгравший в четырёх финалах главного еврокубка. На его счету восемь матчей за сборную Италии.
Он трижды становился чемпионом Италии — в 1956, 1965 и 1966 годах, стал обладателем Кубка Италии (1961), Кубка кубков (1961) и Межконтинентального кубка (в 1964 и 1965 годах).