Фернандеш признан лучшим игроком «Локомотива» в сезоне по версии болельщиков

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш признан лучшим игроком минувшего сезона по версии болельщиков московского клуба.
«Победу с огромным отрывом одержал Мануэл Фернандеш, за которого проголосовали 9073 человека, или 59,1%.
На втором месте – Алексей Миранчук – 2160 голосов, или 14%, на третьем – Маринато Гилерме – 925 голосов, или 6%. Далее расположились Игорь Денисов, Ари, Ведран Чорлука, Роман Тугарев, Соломон Кверквелия, Дмитрий Тарасов и Владислав Игнатьев. Всего в голосовании приняли участие 15 332 человека", — информирует сайт «Локомотива».
Миранчук остаётся в «Локо». Как стала возможна трансферная сенсация №1
Самый обсуждаемый трансфер РФПЛ так и не случился. Алексей Миранчук остаётся в «Локомотиве», хотя это казалось невозможным.