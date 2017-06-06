В Германии сомневаются в правдивости слов Райолы о переезде Балотелли в Дортмунд

Футбольный агент Мино Райола, находящийся в Дортмунде, прокомментировал возможный переход своего клиента Марио Балотелли в «Боруссию». Отвечая на вопрос, прибыл ли он в Дортмунд именно в качестве представителя Балотелли, Райола ответил утвердительно. Журналисты спросили, означает ли это, что Марио может перейти в «Боруссию», на что агент ответил: «Да, Балотелли будет играть в следующем сезоне в «Боруссии».
При этом немецкое издание Bild, журналист которого общался с Балотелли, отмечает, что Райола мог сделать своё заявление в ироничной форме.
Права на Марио Балотелли принадлежат «Ницце», однако 30 июня контракт итальянца истекает, и нападающий станет свободным агентом.