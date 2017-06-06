Ориентировочный срок реабилитации Зобнина – от 4,5 до 5 месяцев

Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал информацию о травме полузащитника сборной России и московского «Спартака» Романа Зобнина в товарищеском матче со сборной Венгрии (3:0). Сегодня Зобнину была сделана первая МРТ. Диагностировано повреждение боковой и крестообразной связок колена.
«К сожалению, вчера во время игры ничего не предвещающая ситуация привела к травме. Сразу после отлёта из Будапешта в клинике сделали МРТ. Роман в понедельник полетит в Италию в сопровождении врача сборной, где с очень большой долей вероятности будет сделана операция по пластике передней крестообразной связки. Ориентировочный срок реабилитации – от четырёх с половиной до пяти месяцев», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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