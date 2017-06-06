Кечинов: Зобнин молодой, он обязательно восстановится и заиграет ещё лучше

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал информацию о травме полузащитника сборной России и «Спартака» Романа Зобнина. Из-за повреждения, полученного в товарищеском матче с Венгрией (3:0), 23-летний хавбек пропустит Кубок конфедераций.
«Не повезло Роме Зобнину. Набрал отличную форму по ходу сезона, стал одним из лидеров «Спартака» и должен был стать им в сборной. Его яркая игра даёт мне более позитивный настрой – значит, не всё у нас так плохо. Но если это всё-таки «кресты», то потеря, конечно, огромная. Самое сложное в этой травме – реабилитация, долгая и упорная. Операцию сейчас делают отлично, а вот восстановление представляет собой непростой и долгий процесс. Но современная медицина отлично научилась лечить такие травмы, это не то что в наше время.
Желаю Роману терпения! Вскоре его ожидает каждодневная работа в спортзале: фитнес, велосипед, тренажёры. Зобнин ещё молодой, он обязательно восстановится и заиграет ещё лучше, чем раньше!» — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.