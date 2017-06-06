Футбольный клуб «Терек» будет переименован в «Ахмат». По словам гендиректора клуба Ахмеда Айдамирова, решение о смене названия принял Совет клуба.
«Терек» действительно будет переименован в «Ахмат». Решение было принято не так давно на собрании совета клуба. Везде подали документы, отправили письмо главе республики с просьбой утвердить решение совета клуба. Подаём документы в минюст и РФПЛ. До начала чемпионата постараемся успеть переименовать клуб окончательно», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
По итогам минувшего сезона РФПЛ «Терек» занял пятое место в турнирной таблице, отстав от зоны еврокубков на одно очко.