Мутко: видно, что сборная России движется в правильном направлении

Президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал победу сборной России над командой Венгрии (3:0) в товарищеском матче.
«Довольны работой сборной, всё на сборах идёт по плану. Вчерашняя игра с Венгрией показала, что ребята знают, как действовать на поле. Видно, что движемся в правильном направлении. Несмотря на то что команда практически новая – полностью поменялась, в частности, линия обороны, — все знают, что делают. Надеюсь, будем дальше прибавлять», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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