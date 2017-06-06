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Мутко — о 63-м месте сборной России: не обращайте внимания на всякие рейтинги

6 июня 2017, вторник. 18:03. Футбол

Президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал тот факт, что сборная России по футболу опустилась на две строчки в обновлённом рейтинге ФИФА. Подопечные Станислава Черчесова теперь занимают 63-е место. Это новый антирекорд национальной команды.

«Не обращайте внимания на всякие рейтинги. Принято решение, что рейтинг ФИФА переформирован. Мы не играем и понижаемся в рейтинге из-за того, что нет официальных матчей. Если бы мы с Венгрией проводили игру отборочного этапа, то нам пошли бы очки, а так эта победа никак не учитывается. Все страны – хозяйки крупных турниров откатывались в рейтинге на 10-20 позиций – это ненормально. Всё должен поправить чемпионат мира, после него все в рейтинге встанут на свои места», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Видео доступно на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол Виталий Мутко ФИФА ЧМ-2018
Новости. Футбол
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