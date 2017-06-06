Лавров показал телефон с логотипом «Спартака», отвечая на вопрос о любимом клубе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на вопрос о любимом футбольном клубе продемонстрировал свой мобильный телефон с логотипом «Спартака».
Вопрос Лаврову задал один из студентов во время встречи главы МИД РФ с учащимися Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта в Калининграде. После вопроса о любимой команде Лавров достал из кармана телефон и продемонстрировал публике его заднюю панель, на которой изображён логотип красно-белых.
Посмотреть видео (c 31:56) можно на канале «RT на русском» в YouTube.
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