ЦСКА подтвердил, что вратарь Антипов отправится с командой на сбор в Австрию

ЦСКА подтвердил, что вратарь Антон Антипов отправится с командой на первый сбор в Австрию.
«На первый сбор «армейцев» в Австрию отправится вратарь Антон Антипов, которого ПФК ЦСКА пригласил на просмотр. Решение о заключении контракта с 27-летним голкипером, который ранее выступал за «Спартак» из Нальчика, будет принято по итогам сбора», — информирует сайт ЦСКА.
Селекционеры «армейцев» обратили внимание на вратаря, который прошедший чемпионат провёл в клубе «Спартак-Нальчик» и сыграл 13 матчей на ноль. Тренер нальчан Хасан Биджиев отмечал ранее, что потенциал Антипова позволяет ему играть на уровне Премьер-Лиги.