Дефо подтвердил, что перейдёт из «Сандерленда» в «Борнмут»

Нападающий сборной Англии Джермейн Дефо в ближайшее время сменит клубную прописку. 34-летний футболист, права на которого принадлежат «Сандерленду», подтвердил в интервью BBC, что перейдёт в «Борнмут».
«В ближайшее время обо всём будет объявлено официально. Я уже прошёл медосмотр», — сказал Дефо.
Контракт Дефо с «Сандерлендом» рассчитан до 30 июня 2019 года, но в связи с вылетом команды в Чемпионшип футболист имеет право покинуть «чёрных котов» бесплатно. Такой пункт был прописан в договоре игрока.
Помимо «Борнмута», в услугах Дефо, по слухам, были заинтересованы «Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас».
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