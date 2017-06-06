Агент: «Ювентус» интересовался Гамшиком, но Марек захотел остаться в «Наполи»

Агент Юрай Вэнглос, представляющий интересы полузащитника «Наполи» Марека Гамшика, сообщил, что его клиент не планирует покидать клуб.
На прошлой неделе бывший полузащитник «Ювентуса» Павел Недвед, который теперь занимает должность вице-президента клуба, заявил, что туринцы два года назад договорились с «Наполи» о переходе Гамшика, но сам игрок отказался от трансфера.
«Марек всегда хотел остаться в Неаполе. Я профессионал и не могу много говорить о переговорах между клубами, но уже ни для кого не секрет, что Гамшик был интерес „Ювентусу“, как и еще нескольким клубам. Но Марек всегда хотел продолжать играть за „Наполи“, — сказал агент в эфире Radio Crc.