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Агент: «Ювентус» интересовался Гамшиком, но Марек захотел остаться в «Наполи»

6 июня 2017, вторник. 19:26. Футбол

Агент Юрай Вэнглос, представляющий интересы полузащитника «Наполи» Марека Гамшика, сообщил, что его клиент не планирует покидать клуб.

На прошлой неделе бывший полузащитник «Ювентуса» Павел Недвед, который теперь занимает должность вице-президента клуба, заявил, что туринцы два года назад договорились с «Наполи» о переходе Гамшика, но сам игрок отказался от трансфера.

«Марек всегда хотел остаться в Неаполе. Я профессионал и не могу много говорить о переговорах между клубами, но уже ни для кого не секрет, что Гамшик был интерес „Ювентусу“, как и еще нескольким клубам. Но Марек всегда хотел продолжать играть за „Наполи“, — сказал агент в эфире Radio Crc.

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Источник: Radio CRC Сообщить об ошибке
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Наполи Ювентус Марек Гамшик Футбольные агенты
Новости. Футбол
6 июня 2017, вторник
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