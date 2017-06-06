«Коньяспор»: вели переговоры с Луческу, но он обошёлся бы слишком дорого

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу мог возглавить турецкий «Коньяспор». Об этом сообщил президент клуба Ахмет Шан.
«Мы тесно вели переговоры с Мирчей Луческу и Георге Хаджи. Луческу стал бы для нас отличным тренером, но он обошёлся бы слишком дорого. Хаджи очень популярен и многое может дать клубу, в том числе — привлечь внимание со стороны СМИ.
Петреску? Мы встретились, но не достигли соглашения. У нас разные взгляды на футбол", — цитирует Шана Yenihaberden.
Луческу возглавил «Зенит» прошлым летом после 12 лет работы в «Шахтёре». В сезоне-2016/17 «Зенит» с Луческу занял третье место в российской Премьер-Лиге. Кроме того, команда не смогла выиграть Кубок России и вылетела из 1/16 Лиги Европы, уступив «Андерлехту». В конце мая сине-бело-голубые объявили об уходе Луческу.