Кавани: если я вернусь в Италию, то буду играть только за «Наполи»

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани, который в апреле продлил контракт с парижской командой, сообщил, что не исключает возвращения в «Наполи». Кавани играл за «партенопейцев» с 2010 по 2013 год и забил 104 мяча за 138 матчей.
«Если я вернусь в Италию, то буду играть только за „Наполи“. Я обещал себе и своей семье, что если однажды вернусь в Италию, то только ради этого клуба. Когда я уходил, то сказал, что хотел бы вернуться в „Наполи“, но я хочу сделать это в момент, когда я ещё буду футболистом хорошего уровня.
Я не хочу возвращаться в Неаполь перед самым концом карьеры. Если я и вернусь, то буду находиться в хорошей форме», — цитирует Кавани Football Italia.