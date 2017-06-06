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Жамалетдинов: не поперхнулся, когда Гончаренко попросил сыграть в защите

6 июня 2017, вторник. 20:19. Футбол

Форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером отметил, что готов играть на любой позиции в случае необходимости.

«Ключевой момент в моей карьере — зимний сбор в начале этого года. Благодаря ему закрепился в главной команде. Получился шаг в большой футбол. В дубле уже надо было давать дорогу молодым. Сейчас приходят ребята, которым только исполнилось 18 лет, а мне уже 20. Для меня важно шагнуть на уровень профессионалов именно в ЦСКА. Все-таки родной клуб, где я с детства – прошел и школу, и дубль.

Как узнал о том, что еду на сборы? Закончилась первая часть сезона. Мне сказали, что я могу поехать на сборы, как с дублем, так и с основой. Ближе к новому году узнал: в ЦСКА приходит Виктор Михайлович Гончаренко, который хочет на меня посмотреть. На сборах я попробовал новые для меня упражнения. Понятно, что у основной команды другая скорость мышления. Когда у тебя мяч, то надо продумывать на шаг вперед – когда сыграть в пас, когда пойти самому. И в плане тактики: как играть в атаке, где открываться, в какой момент просить мяч.

Если тренер пробует меня на другой позиции, то я к этому готов. Не было такого, чтобы я поперхнулся, услышав от Гончаренко, что надо сыграть левого защитника. Это ведь был контрольный матч на сборах. На моем месте мог оказаться любой футболист. Сейчас на тренировках могу сыграть вообще на какой угодно позиции", — сказал Жамалетдинов.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко
Новости. Футбол
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