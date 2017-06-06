Боккетти – Зобнину: мы с тобой, здоровья, брат!

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поддержал партнёра по команде полузащитника Романа Зобнина, который получил серьёзную травму в товарищеском матче сборной России с командой Венгрии (3:0).
«Мы с тобой. Здоровья, брат! Возвращайся скорее на поле!» — написал Боккетти в своём «инстаграме», опубликовав фотографию Зобнина.
Ранее стало известно, что у Зобнина диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок колена из-за чего он пропустит Кубок конфедераций.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Сальваторе Боккетти.