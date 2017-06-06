Пресс-служба «Шальке» — о Коноплянке: думаем, наш украинец немного заржавел

Англоязычный «твиттер» «Шальке-04» иронично отреагировал на непопадание полузащитника команды Евгения Коноплянки в стартовый состав сборной Украины на товарищеский матч с Мальтой.
«Евгений Коноплянка не попал в стартовый состав сборной Украины на товарищеский матч с командой Мальты. Думаем, наш украинец немного заржавел», — говорилось в тексте сообщения пресс-службы немецкого клуба, которое затем было удалено.
Ранее стало известно, что «Шальке» оштрафует Коноплянку на крупную сумму за критику главного тренера команды Маркуса Вайнцирля.
Матч Украина — Мальта начался в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.